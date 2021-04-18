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تعرف على التحويلات المرورية بالطريق الزراعي بعد انقلاب حادث القطار

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت محافظة القليوبية عدد من التحويلات المرورية بعد حادث انقلاب قطار طوخ.

المتجه من مدينة بنها إلى القاهرة يلزم طريق شبرا - بنها الحر، والمتجه من القاهرة إلى بنها يلزم الطريق الزراعي والطريق الحر.

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها منذ قليل، أنه أصيب ٤٠ شخص إثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

ودفعت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

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