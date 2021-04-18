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هل ينجح لابورتا في إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة ؟

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتفال نجوم برشلونة الإسباني في غرفة الملابس عقب التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن البارسا إكتسح أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا وحقق أول لقب للبرسا في الموسم الحالي.

وقامت الصحيفة الإسبانية بنشر فيديو احتفال لاعبو برشلونة باللقب مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في غرفة الملابس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا عانق جميع لاعبي برشلونة لكنه احتفل مع ميسي بشكل خاص وهمس له ببعض الكلمات في أذنه ليرد البرغوث الأرجنتيني بابتسامة وإيماءة برأسه تدل على الموافقة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تجديد عقد ميسي يعتبر الملف الأكثر سخونة في برشلونة في الفترة الحالية.

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