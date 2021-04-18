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برلماني: مجلس النواب سيناقش حادث قطار طوخ وأسبابه

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه متواجد بمقر حادث قطار في قرية سندنهور بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وفور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف خلال دقائق لنقل المصابين لجميع المستشفيات بالقليوبية، وجاري نقل باقي المصابين.

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنهم متواجدين مع أهالي المصابين للاطمئنان على نقل المصابين، وبعض المصابين كانت إصابتهم خفيفة مجرد خدوش، وتم تقديم الدعم والماء لهم بمكان الحادث، وتم إحضار بعض السيارات لتوصيل بعض المواطنين المسافرين بالقطار.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن المجلس سيناقش أسباب الحادث خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الحادث تم على طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام سور، وشهود العيان قالوا أن هناك عدد من عربات القطار انقلبت، وجاري بحث أسباب انقلاب العربات، مشيرًا إلى أنه يتواجد معه جميع أجهزة الحكومة ومحافظ القليوبية وجميع الأجهزة التنفيذية، موضحًا أنه سيطمئن على باقي المصابين ويتوجه لمستشفيات بنها الجامعي وبنها التعليمي للاطمئنان على المصابين.

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