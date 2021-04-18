Advertisements

وصول معدات ثقيلة للمشاركة في عمليات رفع حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
وصلت قبل قليل، معدات ثقيلة إلى موقع حادث قطار مدينة بنها لرفع العربات، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام  الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي اسباب الحادث.

تحفظت قوات الأمن على سائق قطار القليوبية ومساعده و8 آخرين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

انتقل فريق من النيابة العامة  الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.

وصل اللواء  فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها.

كانت كشفت مصادر مطلعة رسمية بالسكة الحديد عن خروج قطار رقم ٩٤٩ القاهرة- المنصورة في تمام الساعة ٢:٠٥ بعد ظهر اليوم، ويوجد إصابات بالقرب من طوخ.

والقطار تحرك من القاهرة الساعة ١:٢٠ ومخطط أن يصل المنصورة الساعه ٥ مساءً.

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ يوم

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 19 ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:11 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

03:46 م

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر