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لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:49 م
شيماء كشكوش
شيماء كشكوش
الفجر
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حصلت أمس، لاعبة كرة اليد المصرية شيماء الصاوي كشكوش، على الكأس لنادي الجزيرة الإماراتي، خلال بطولة الدوري الإماراتي لكرة اليد للسيدات.

ونشرت صفحة النادي الرسمية على "الفيسبوك" شكر وتقدير لمجهودات كشكوش، جاء كالتالي: "كشكوش: أن تكون شخص موهوب هو شىء عظيم يجعل من حوله يشعر بالفخر والرغبة في تحقيق كثير من الأهداف والنجاح باختصار أنتي الروح التي أعادة الحياة للفريق والنبض الذي ينبض بالحيوية".

 

يذكر أن شيماء الصاوي كشوش كانت بدايتها كلاعبة ناشئة في نادي المعادي الرياضي واليخت، التي وفر لها كل الإمكانيات لتكون لاعبة تحمل اسم مصر و اسم نادى المعادى، وكانت البداية عام 2013 في نادي الجزيرة الإماراتي والتي حصلت لهم على المركز الثالث في البطولة العربية، ثم استمر يتربع على عرش المركز الأول في بطولات الكأس والدوري الإماراتي حتى عام 2017، التي قررت فيه كشكوش العودة لمصر، ولعبت مع فريق كرة اليد للسيدات في نادي الأهلي عام 2018 لتحصل على 3 بطولات الدوري والكأس والقاهرة، كما لعبت مع النادي بطولة أفريقيا.

ثم عادت مرة أخرى لناديها المعادي الرياضي ككابتن فريق، وفي عام 2019 حصلت  على المركز الثاني لنادي حراتا الأردني في البطولة العربية، كما توجت في أكثر من مباراة كأفضل لاعبة، وحصلت على المركز الثاني كهدافة البطولة وقتها.

 

شيماء الصاوي كشكوش خريجة كلية تربية رياضية جامعة حلوان، وبدايتها كانت في نادي المعادي الرياضي وهي ناشئة، ثم احترفت في نادي الإنتاج الحربي سنة 2009، ثم سافرت بعدها للاحتراف في الإمارات ثم الأردن، ومن المنتظر عودتها للانضمام لفريقها.

لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي
لاعبة كرة اليد شيماء كشكوش تحصل على كأس الدوري لنادي الجزيرة الإماراتي

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