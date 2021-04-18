مواطنون يتغلبون على ارتفاع درجة الحرارة في الصيام

شهدت الأجواء ارتفاعًا في درجات الحرارة، خلال الساعات الأولى لصباح اليوم وحتى الآن، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس في الأيام المقبلة، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحري.

وطالبت الأرصاد الجوية، من المواطنين، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وارتداء ملابس خفيفة عند الخروج في ساعات النهار، مع وضع غطاء على الرأس.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، أمس السبت، أنه يكون شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، فيما عدا السواحل الشرقية، ويسودها طقس مائل للحرارة.