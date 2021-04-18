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"الناس كرهتني"..محمد يونس مجسد دور الرائد المفصول محمد البكاتوشي يتحدث عن تعليقات الجمهور على الدور

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد يونس والمجسد دور الرائد المفصول محمد البكاتوشي، والذي ظهر في الحلقة الرابعة من المسلسل ومن المقرر أن يظهر في عدد من الحلقات المقبلة.

وقال "يونس" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، متحدثا عن تعليقات الجمهور: "الناس كرهتني"، وذلك لتجسيده دور ضابط خائن ومنظم لخلية إرهابية تضم عدد من الضباط كما سعى للإنضام لتنظيم داعش.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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