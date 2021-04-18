محمد يونس: بيتر ميمي سبب مشاركتي في الاختيار2.. وهذه أعمالي المقبلة (حوار)

في البداية حدثنا عن مشاركتك في دور الرائد المفصول "البكاتوشي" في مسلسل "الاختيار2"؟

من الذي رشحك لهذا العمل؟

ما سبب عدم مشاركتك في الجزء الأول من "الاختيار"؟

ما تفاصيل شخصيتك في مسلسل "الاختيار 2"؟

كيف استعديت للدور

ما كواليس العمل في مسلسل يعتبر "صعب" كـ"الاختيار2"؟

ما الصعوبات التي واجهتكو أثناء التصوير؟

ما تعليقات الجمهور على الدور؟



الناس كرهتني رغم إني طيب، لأنهم اعتادو على دور الشهم والنبيل والجدع، ولكن أشعر بالسعادة لخروجي من جانب الشخص الطيب.



هل تشارك في أعمال فنية أخرى؟



أشارك في مسلسل "اللي مالزش كبير" حيث أشارك بدور زوج شقيقة ياسمين عبد العزيز والذي يشعر تجاهها بالحب ولكنه لا يصرح به.



واختتم الفنان محمد يونس حواره مع "الفجر الفني" موجهها الشكر لزوجته التي وقفت بجانبه في فترة التصوير العصبة، حيث تحملت عصبيتي والضغط الذي مررت به، وتابع: "انتي تاج راسي وأنا فخور بيكي".







فنان ظهر في عدد كبير من الأعمال الفنية، وذخر الجمهور بدوره في مسلسل "الاختيار 2" حيث جسد دور من أهم الأدوار في المسلسل وهو الرائد محمد البكاتوشي المفصول من جهاز الشرطة، حيث انضم إلى ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي"،وشارك معه في هذا الإئتلاف عدد من أمناء الشرطة، أسس البكاتوشي خلية إرهابية تضم عدد من ضباط الشرطة وحاول الهروب إلى سيناء ثم إلى سوريا للإنضمام لتنظيم داعش، وهنا نتحدث عن الفنان محمد يونس.وفي حوار الفنان محمد يونس مع "الفجر الفني" سرد لنا تفاصيل مشاركته في دور هام وأبدى شكره للمخرج بيتر ميمي والذي أصر على مشاركته في هذا العمل.مشاركتي بدور كهذا في مسلسل "الاختيار 2" يدعو للفخر، لما لهذا المسلسل من أهمية كبيرة حيث يركز على رجال الشرطة ودورهم في الحفاظ على أمن البلاد، كما أن بلدنا مصر بلد عظيمة برئيسها وجيشها.كل الشكر للأستاذ بيتر ميمي، هو الذي أصر على مشاركتي في المسلسل بهذا الدور الهام، لأن الشخصية يوجد بها الكثير من الملامح والخطوط العريضة.كنت أتمنى المشاركة به، وترشحت له ولكن لظروف معينة لم أشارك في الجزء الأول منه.دوري تجسيد شخصية الرائد محمد البكاتوشي وهو كان في الأمن المركزي وتم نقله عام 2012 لمديرية أمن الشرقية ودعى عدد من الضباط لإطلاق لحيتهم، وتم وقفه عن العمل، وأنشأ تنظيم تكون من عدد من الضباط لاختيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.بحثت عن الرائد محمد البكاتوشي على "جوجل" وكونت صورة عنه، والخطوط العريضة له، حيث كان يمتلك ثبات انفعالي وثقة في النفس ويحمل الكثير من الكراهية للضباط وكانت أهم كلماته عن الظباط "أنا عارفهم كويس وهعرف أتعامل معاهم كويس"، وتعاملت مع الشخصية فنيا لأني لا أحب السياسة.تعاون صناع العمل معا من أجل تكوين هذه الصورة النهائية الناجحة من المسلسل من الإنتاج والدكتور تامر مرسي وبيتر ميمي، حيث وفرو كل الإمكانيات لنجاح هذا العمل،ومواجهة الصعوبات.أكثر الصعوبات التي واجهتنا هو أن المشهد يمكن أن يأخذ عدد كبير من الساعات وذلك يتطلب من الممثل أن يكون حاضر، ولكن شركة الإنتاج واجهت كل هذه الصعوبات.