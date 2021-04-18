Advertisements

تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يشارك السيناريست تامر حبيب في الموسم الرمضاني بثلاث أعمال متنوعة وهي المسلسل الإذاعي علشان البيج مليون ومسلسل جوتشي وبرنامج Cook With The Stars.

ويمثّل تامر حبيب في عملين فنيين هما: المسلسل الإذاعى علشان الBig Million الذي تولى معالجة قصته وكتابة السيناريو والحوار إلى جانب التمثيل مع أبطال العمل، آسر ياسين ونيللي كريم، ومسلسل جوتشي الذي كتب السيناريو الخاص به ويؤدي فيه شخصية عزيز عبد العزيز، وهو رجل أعمال لديه سر عائلي كبير ستكشفه منافسته المفتريّة “هنية أبو طريّة” التي تؤدي دورها صبا مبارك ويشارك في تمثيله تارا عماد وأسيل عمران بالإضافة إلى لينا الغوطي ومحمد وحميد هضبان وكاروهات. وهو من إخراج عبد الله الكعبي وإنتاج العلامة التجارية Gucci بالتعاون معMILLE.

وهو مستوحى من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل ليالي الحلمية ويتألف من سلسلة حلقات قصيرة التي يؤدي فيها الأبطال أدوارهم بصورةٍ مبالغٍ بها ويرتدون ملابس حصرية لعلامة Gucci، وسيتم عرضه كل يوم أربعاء من شهر رمضان في الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر (توقيت غرينتش +2).

وبجانب التمثيل يقدّم تامر حيبيب برنامج الطبخ مع النجوم مع الشيف اللبناني ريتشارد خوري ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن بالعالم العربي مثل هند صبري وأمير كرارة وهو من إنتاج منصة الفيديو تيك توك.

وكان السيناريست قد قدم مؤخرًا محاضرة عن كتابة السيناريو تحاوره فيها النجمة منى زكي وذلك خلال مهرجان مالمو للسينما العربية (6 - 11 أبريل) حيث كان عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

كان أحدث عمل شارك فيه تامر حبيب هو فيلم أعز الولد الذي ظهر فيه كضيف شرف ويعمل حاليًا على كتابة سيناريو فيلم شلة ليبون عن رواية هشام الخشن ومن إخراج ساندرا نشأت، وبطولة نخبة من النجوم، هم أحمد السقا، أحمد عز، منة شلبي، روبي، وغادة عادل.

تامر حبيب سيناريست مصري متميز، لفت الأنظار إليه منذ فيلمه الأول سهر الليالي (2003)، وأكد موهبته في العام التالي بفيلم حب البنات (2004). وبجانب أفلام سينمائية أخرى ناجحة من تأليفه، أبرزها عن العشق والهوى (2006)، تيمور وشفيقة (2007)، وواحد صحيح (2011)، كتب تامر مسلسلات متميزة وذات شعبية كبيرة في الدراما المصرية، آخرهم مسلسل لعبة النسيان الذي عُرض في رمضان (2020)، واكتسح جوائز الاستفتاء الجماهيري من إعداد راديو إنرجي، ومن ضمنها جائزة أحسن سيناريو لـ تامر حبيب. أما بداية رحلة تامر مع الدراما المصرية كانت مع النجمة يسرا في مسلسل خاص جدًا (2009)، ثم شربات لوز (2012)، وبعدهما طريقي (2015) وجراند أوتيل (2016) ولا تطفئ الشمس (2017).
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم
تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم

أخبار تهمك

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ أقل من ساعة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ أقل من نصف ساعة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ أقل من ساعة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعة و 27 دقيقة

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

03:11 م

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر