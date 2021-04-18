تامر حبيب يشارك في الموسم الرمضاني بالتأليف والتمثيل والتقديم

يشارك السيناريست تامر حبيب في الموسم الرمضاني بثلاث أعمال متنوعة وهي المسلسل الإذاعي علشان البيج مليون ومسلسل جوتشي وبرنامج Cook With The Stars.



ويمثّل تامر حبيب في عملين فنيين هما: المسلسل الإذاعى علشان الBig Million الذي تولى معالجة قصته وكتابة السيناريو والحوار إلى جانب التمثيل مع أبطال العمل، آسر ياسين ونيللي كريم، ومسلسل جوتشي الذي كتب السيناريو الخاص به ويؤدي فيه شخصية عزيز عبد العزيز، وهو رجل أعمال لديه سر عائلي كبير ستكشفه منافسته المفتريّة “هنية أبو طريّة” التي تؤدي دورها صبا مبارك ويشارك في تمثيله تارا عماد وأسيل عمران بالإضافة إلى لينا الغوطي ومحمد وحميد هضبان وكاروهات. وهو من إخراج عبد الله الكعبي وإنتاج العلامة التجارية Gucci بالتعاون معMILLE.



وهو مستوحى من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل ليالي الحلمية ويتألف من سلسلة حلقات قصيرة التي يؤدي فيها الأبطال أدوارهم بصورةٍ مبالغٍ بها ويرتدون ملابس حصرية لعلامة Gucci، وسيتم عرضه كل يوم أربعاء من شهر رمضان في الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر (توقيت غرينتش +2).



وبجانب التمثيل يقدّم تامر حيبيب برنامج الطبخ مع النجوم مع الشيف اللبناني ريتشارد خوري ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن بالعالم العربي مثل هند صبري وأمير كرارة وهو من إنتاج منصة الفيديو تيك توك.



وكان السيناريست قد قدم مؤخرًا محاضرة عن كتابة السيناريو تحاوره فيها النجمة منى زكي وذلك خلال مهرجان مالمو للسينما العربية (6 - 11 أبريل) حيث كان عضوا في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.



كان أحدث عمل شارك فيه تامر حبيب هو فيلم أعز الولد الذي ظهر فيه كضيف شرف ويعمل حاليًا على كتابة سيناريو فيلم شلة ليبون عن رواية هشام الخشن ومن إخراج ساندرا نشأت، وبطولة نخبة من النجوم، هم أحمد السقا، أحمد عز، منة شلبي، روبي، وغادة عادل.



تامر حبيب سيناريست مصري متميز، لفت الأنظار إليه منذ فيلمه الأول سهر الليالي (2003)، وأكد موهبته في العام التالي بفيلم حب البنات (2004). وبجانب أفلام سينمائية أخرى ناجحة من تأليفه، أبرزها عن العشق والهوى (2006)، تيمور وشفيقة (2007)، وواحد صحيح (2011)، كتب تامر مسلسلات متميزة وذات شعبية كبيرة في الدراما المصرية، آخرهم مسلسل لعبة النسيان الذي عُرض في رمضان (2020)، واكتسح جوائز الاستفتاء الجماهيري من إعداد راديو إنرجي، ومن ضمنها جائزة أحسن سيناريو لـ تامر حبيب. أما بداية رحلة تامر مع الدراما المصرية كانت مع النجمة يسرا في مسلسل خاص جدًا (2009)، ثم شربات لوز (2012)، وبعدهما طريقي (2015) وجراند أوتيل (2016) ولا تطفئ الشمس (2017).