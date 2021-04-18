مصرع شخص إثر سقوط من مرتفع بحي الزهور في بورسعيد

استقبلت مستشفي الزهور المركزي منذ قليل، مصاب فى حالة سيئة، يبلغ من العمر ٤٩ سنة بإدعاء سقوطه من مرتفع الدور السادس بمساكن خالد بن الوليد فى نطاق حى الزهور.





وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع شخص، بإدعاء سقوطه من مرتفع الدور السادس بمساكن خالد بن الوليد فى نطاق حى الزهور.



وتوصلت الفجر لاسم الشخص، والذي تم نقله عن طريق سيارة الاسعاف ولفظ أنفاسه الاخيرة وهو ماهر علوانى صابر، مصابا فى حالة سيئة وقام الفريق الطبى بتقديم الإسعافات الأولية إلا أنه قد توفى اثناء التعامل معه.



وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.