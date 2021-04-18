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وردة تسرق سارة وحازم في الحلقة 6 من رحلتي من الشك إلى بلطيم

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أزمة جديدة تقع في طريق سارة وحازم في مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم، بعدما دمر نيزك العالم وخرجا في رحلة إلى معسكر الناجين الوحيد.

قابل سارة وحازم ناجية جديدة وهي وردة، فتاة تحاول إيقاع حازم في شباكها وتتعرض لانتقادات من سارة التي مازالت تشعر بالغيرة على زوجها حتى بعد نهاية العالم.

دارت مشاكسات ومشاجرات بين سارة وردة حول الأبراج وتوافقها لأنها في عام 2050 أصبحت الأبراج تضاف على معلومات البطاقة الشخصية.

اتفق الثلاثي على النوم والاستيقاظ مبكرا لاستكمال رحلتهم إلى بلطيم، لتفاجيء سارة صباحا بهروب وردة وسرقتها لكل الطعام ووسيلة المواصلات التي يتحركون بها، ومحفظة حازم.

تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» الذي تقام أحداثه في يناير عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.

ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.

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