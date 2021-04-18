وردة تسرق سارة وحازم في الحلقة 6 من رحلتي من الشك إلى بلطيم

Advertisements
وردة تسرق سارة وحازم في الحلقة 6 من رحلتي من الشك إلى بلطيم
الأحد 18/أبريل/2021 - 05:18 م
مي مرسي
Advertisements
أزمة جديدة تقع في طريق سارة وحازم في مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم، بعدما دمر نيزك العالم وخرجا في رحلة إلى معسكر الناجين الوحيد.
قابل سارة وحازم ناجية جديدة وهي وردة، فتاة تحاول إيقاع حازم في شباكها وتتعرض لانتقادات من سارة التي مازالت تشعر بالغيرة على زوجها حتى بعد نهاية العالم.
دارت مشاكسات ومشاجرات بين سارة وردة حول الأبراج وتوافقها لأنها في عام 2050 أصبحت الأبراج تضاف على معلومات البطاقة الشخصية.
اتفق الثلاثي على النوم والاستيقاظ مبكرا لاستكمال رحلتهم إلى بلطيم، لتفاجيء سارة صباحا بهروب وردة وسرقتها لكل الطعام ووسيلة المواصلات التي يتحركون بها، ومحفظة حازم.
تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» الذي تقام أحداثه في يناير عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.
ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.
قابل سارة وحازم ناجية جديدة وهي وردة، فتاة تحاول إيقاع حازم في شباكها وتتعرض لانتقادات من سارة التي مازالت تشعر بالغيرة على زوجها حتى بعد نهاية العالم.
دارت مشاكسات ومشاجرات بين سارة وردة حول الأبراج وتوافقها لأنها في عام 2050 أصبحت الأبراج تضاف على معلومات البطاقة الشخصية.
اتفق الثلاثي على النوم والاستيقاظ مبكرا لاستكمال رحلتهم إلى بلطيم، لتفاجيء سارة صباحا بهروب وردة وسرقتها لكل الطعام ووسيلة المواصلات التي يتحركون بها، ومحفظة حازم.
تخوض هنادي مهنا السباق الرمضاني مع زوجها، من خلال مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» الذي تقام أحداثه في يناير عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر.
ويلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements