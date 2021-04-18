غدا الإثنين " ضمن " هل هلالك"، و الخميس يبدأ عروضه بـ" طلعت حرب الثقافي "

قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح أن عرض العرائس الشهير " الليلة الكبيرة " يبدأ عروضه خلال شهر رمضان الكريم ابتداء من غدا الاثنين ٧ رمضان الموافق ١٩ إبريل الجاري، حيث يقدم عروضه بساحة الهناجر بالأوبرا ولمدة أسبوعين يوميا فى تمام الساعة الثامنة ونصف مساء ماعدا أيام ٢٢ و٢٨ إبريل، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، ويُقدم أيضا على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة ابتداء من يوم الخميس ١٠ رمضان الموافق ٢٢ ابريل الجاري ولمدة أسبوع يوميا فى تمام الساعة التاسعة وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، حيث يقدم العرض في مكانين مختلفين في نفس التوقيت بفريقي عمل مختلفين، وذلك نظرا للاقبال الشديد الذي يشهده العرض خلال شهر رمضان الكريم.





يذكر أن عرض "الليلة الكبيرة"العرض الأكثر جماهيرية وشعبية فى تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصرى، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، ويعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبى تعرض بطريقة مميزة ومبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة الى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، فكان فكرة مبتكرة وغير مألوفة، أن تحول صورة غنائية إلى استعراض للعرائس.





"الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل،عرائس ناجى شاكر،اخراج الراحل صلاح السقا.