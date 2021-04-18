تعرف على تاريخ موسيماني وكارتيرون مع الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي يوم 30 سبتمبر عام 2020 خلفا للسويسري رينييه فايلر، وخلال فترة توليه حصل النادي على الكثير من البطولات.





إحصائياته مع الفريق:





- لعب 33 مباراة.

-فاز في 25 مباراة.

-تعادل في 6 مبارايات.

-خسر مباراياتين





إنجازاته مع الفريق:

- توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك يوم 27 نوفمبر عام 2020 بنتيجة 1-2.

- وتوج بكأس مصر عقب فوزه على نادي طلائع الجيش من خلال ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-3.

- وفاز بالدوري المصري الممتاز في شهر أكتوبر عام 2020.





وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب نادي الزمالك للمرة الثانية عقب رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو وذلك في شهر مارس الماضي.





إحصائياته مع الفريق:

- خاض 4 مبارايات.

- فاز في ثلاثة مبارايات.

-وخسر في مباراة واحدة.





ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد النادي الأهلي بمنافسه نادي الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.