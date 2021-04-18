Advertisements

تعرف على تاريخ موسيماني وكارتيرون مع الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
Advertisements
تولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مهمة تدريب النادي الأهلي يوم 30 سبتمبر عام 2020 خلفا للسويسري رينييه فايلر، وخلال فترة توليه حصل النادي على الكثير من البطولات.

إحصائياته مع الفريق:

- لعب 33 مباراة.
-فاز في 25 مباراة.
-تعادل في 6 مبارايات.
-خسر مباراياتين 

إنجازاته مع الفريق:
- توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك يوم 27 نوفمبر عام 2020 بنتيجة 1-2.
- وتوج بكأس مصر عقب فوزه على نادي طلائع الجيش من خلال ركلات الترجيح التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-3.
- وفاز بالدوري المصري الممتاز في شهر أكتوبر عام 2020.

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون مهمة تدريب نادي الزمالك للمرة الثانية عقب رحيل البرتغالى جايمى باتشيكو وذلك في شهر مارس الماضي.

إحصائياته مع الفريق:
- خاض 4 مبارايات.
- فاز في ثلاثة مبارايات.
-وخسر في مباراة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأحد النادي الأهلي بمنافسه نادي الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لأهلي والزمالك تعرف على تاريخ موسيماني وكارتيرون الالي الأهلي والزمالك

أخبار تهمك

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ ساعة و 26 دقيقة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 19 ساعة

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد الاتفاق على تدريب الأهلي.. أبرز أرقام موسيماني المدرب المنتظر

نجم الزمالك السابق يوضح رأيه في تولى موسيماني تدريب الأهلي

الكشف عن سبب تأخير إعلان الأهلي عن التعاقد مع موسمياني

المدرب الذي قهر القطبين.. حكاية مواجهات موسيماني ضد الأهلي والزمالك

كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل النهائي الإفريقي

لا يختلف كثيرا عن موسيماني.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

03:11 م

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر