محاسبة المسؤولين وعلاج المصابين.. تحركات الدولة في حادث قطار طوخ

تحركات عدة، قامت بها الحكومة، فيما يتعلق بحادث قطار طوخ، الذي وقع ظهر اليوم الأحد، نتيجة انقلاب 4 عربات من قطار القاهرة - المنصورة، عند مدخل محطة سندنهور، مما أدى إلى وقوع ضحايا.



ملابسات الحادث



فور وقوع الحادث، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تجري تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.



وأعلنت أعلنت الهيئة، في بيان، أنه في أثناء مرور قطار 949 3209 سياحي، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.



وأضاف البيان أنه جارٍ الوقوف على أسباب الحادث.



أول تعليق من وزير النقل



وفي أول تعليق له على الحادث، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن حادث قطار طوخ.



وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية: "لن أهرب من المسؤولية، ونعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين".



وأضاف، الوزير أنه في الطريق إلى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.



نقل المصابين إلى مستشفيات القليوبية



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن حصيلة حادث قطار طوخ وقالت الوزارة، في بيان، إن 97 مواطنا أصيبوا في الحادث.



ودفعت الوزارة بـ58 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية، في الوقت الذي توجهت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث في المستشفيات.



رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظات المجاورة



وبالتزامن مع حادث قطار طوخ، وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات محافظة الشرقية، وخصوصا المستشفيات القريبة من محافظة القليوبية.



وقام وكيل وزارة الصحة بالتوجه مباشرة إلى مستشفي منيا القمح المركزي، لمتابعة تنفيذ رفع درجة الاستعداد، وجاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات مصابة، بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية.



بينما دفع فرع إسعاف الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف للمشاركة في نقل الحالات المصابة في حالة الاحتياج.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم الدفع بفرق الانتشار السريع من ديوان مديرية الشئون الصحية، للتحرك للمستشفيات القريبة من القليوبية، ومنها منيا القمح، والسعديين، ومشتول السوق، والزوامل، وبلبيس المركزية للمشاركة في تقديم الخدمة في حالة الاحتياج لهم.



كما رفعت مديرية الصحة بالمنوفية، درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، وخصوصا المتواجدة على الطريق السريع وذلك تزامنا مع حادث قطار بنها.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال أي حالات مصابة بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقليوبية.



بدء أعمال رفع القطار



وأعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها، عن بدء أعمال رفع قطار طوخ عن القضبان.



فيما ذكرت مصادر أن معدات ثقيلة وصلت إلى موقع الحادث لرفع العربات، وإزالة آثار الحادث.



وسائل مواصلات لنقل مستقلي القطار



كما أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا، مع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمتابعة حادث قطار طوخ.



ووجه شعراوي برفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة والمتاحة.



كما وجه الوزير بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم، لمنع حدوث أي تكدسات بمنطقة الحادث، وسهولة نقل المصابين إلى المستشفيات، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم.



وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة في متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والأوناش اللازمة للمساعدة في سرعة رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.



النيابة العامة تنتقل لمعاينة موقع الحادث



وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث قطار طوخ، الذي وقع عند مدخل محطة سندنهور، بمركز بنها محافظة القليوبية.



وقالت النيابة العامة، في بيان، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.