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نشرة حوادث الفجر: تفاصيل حادث قطار طوخ
الأحد 18/أبريل/2021 - 05:25 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
مدير أمن القليوبية يصل لموقع حادث قطار القاهرة-المنصورة بطوخ
وصل منذ قليل، اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها.
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فيديو يرصد مشاهد مفزعة لحادث قطار طوخ
حصلت بوابة الفجر على أول فيديو لحادث قطار منطقة كفر سندنهور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد خروج عربات من قطار عن القضبان، ما تسبب في توقف حركة قطارات الوجه البحري.
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سقوط 4 عربات من القطار.. تفاصيل جديدة عن حادث قطار طوخ
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث.
للتفاصيل اضغط هنا
العربية: 8 وفيات في حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية
أفادت قناة العربية، بأن 8 قتلي نتيجة انقلاب قطار طوخ والقادم من مدينة المنصورة، بعد خروج عربتيين عن القضبان.
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ننشر مشاهد جديدة لانقلاب عربتي قطار الصائمين بالقليوبية ( صور )
حصلت بوابة "الفجر"، على صور جديدة في واقعة انقلاب قطار قادم من القاهرة للمنصورة والذي وقع تحديدًا في مدينة سندنهور التابعة لمركز بنها، كما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى.
للتفاصيل اضغط هنا
النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث انقلاب قطار طوخ
انتقل فريق من «النيابة العامة» الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.
للتفاصيل اضغط هنا
مدير أمن القليوبية يصل لموقع حادث قطار القاهرة-المنصورة بطوخ
وصل منذ قليل، اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية وقيادات مديرية الأمن، إلى موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة الذي وقع بين طوخ ومنطقة بنها.
للتفاصيل اضغط هنا
فيديو يرصد مشاهد مفزعة لحادث قطار طوخ
حصلت بوابة الفجر على أول فيديو لحادث قطار منطقة كفر سندنهور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد خروج عربات من قطار عن القضبان، ما تسبب في توقف حركة قطارات الوجه البحري.
للتفاصيل اضغط هنا
سقوط 4 عربات من القطار.. تفاصيل جديدة عن حادث قطار طوخ
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف علي أسباب الحادث.
للتفاصيل اضغط هنا
العربية: 8 وفيات في حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية
أفادت قناة العربية، بأن 8 قتلي نتيجة انقلاب قطار طوخ والقادم من مدينة المنصورة، بعد خروج عربتيين عن القضبان.
للتفاصيل اضغط هنا
ننشر مشاهد جديدة لانقلاب عربتي قطار الصائمين بالقليوبية ( صور )
حصلت بوابة "الفجر"، على صور جديدة في واقعة انقلاب قطار قادم من القاهرة للمنصورة والذي وقع تحديدًا في مدينة سندنهور التابعة لمركز بنها، كما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى.
للتفاصيل اضغط هنا
النيابة العامة تنتقل لمعاينة حادث انقلاب قطار طوخ
انتقل فريق من «النيابة العامة» الآن لمعاينة حادث قطار (بقرية سندنهور) بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد، وجارٍ اتخاذ إجراءات التحقيق.
للتفاصيل اضغط هنا
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