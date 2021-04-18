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مستشفيات الجيزة تفتح أبوابها لاستقبال مصابي حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد القصوي وجاهزية المستشفيات بالمحافظة لإستقبال مصابي قطار قليوب القاهرة - المنصورة وذلك نتيجة خروج القطار عن القضبان والذي وقع بالقرب من مدينة طوخ.

وشدد على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتي تمام الشفاء، إلي جانب إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

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