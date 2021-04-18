Advertisements

تقرير حقوقي يكشف تعذيب نظام أردوغان ل 371 مواطن تركي في مارس

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانركولو، تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا لشهر مارس 2021، ووفقًا للتقرير، فقد لقي 182 شخصًا مصرعهم، بينما تعرض 371 آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة خلال الشهر. 

 

وذكر موقع «تي 24» التركي، أنه جاء في تقرير «تانركولو» لحقوق الإنسان، أنه قُتل 182 شخصًا خلال مارس المنصرم، منهم 142 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث العمل، ومقتل 28 سيدة في جرائم العنف ضد النساء. في حين تم انتهاك حق اثنين من اللاجئين، أسفر عن مقتل أحدهم. وتم مقتل طفلً في حادث بسيارة الشرطة، ولقى طفلان آخران مصرعهما بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات، فيما توفي 5 أشخاص في السجون التركية.

 

وجاء في التقرير أن هناك 138 شخصًا تعرضوا للتعذيب، وتعرض 233 آخرون للتعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية. فيما أُدين 8 من الصحفيين، وتم احتجاز 6 من الصحفيين، بينما تم التحقيق مع 5 صحفيين ومحاكمتهم.


 
 

وبحسب التقرير، فبينما تم اعتقال 15 رئيس بلدية أو نائب أو قيادي في أحد الأحزاب المعارضة، خلال شهر مارس، تم أيضًا التدخل في 25 بيانًا صحفيًا.

أخبار تهمك

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ ساعة الا ربع

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ أقل من نصف ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ ساعة و 25 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعة الا ربع

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

03:11 م

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر