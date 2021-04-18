تقرير حقوقي يكشف تعذيب نظام أردوغان ل 371 مواطن تركي في مارس

أعد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانركولو، تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا لشهر مارس 2021، ووفقًا للتقرير، فقد لقي 182 شخصًا مصرعهم، بينما تعرض 371 آخرون للتعذيب أو سوء المعاملة خلال الشهر.









وذكر موقع «تي 24» التركي، أنه جاء في تقرير «تانركولو» لحقوق الإنسان، أنه قُتل 182 شخصًا خلال مارس المنصرم، منهم 142 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث العمل، ومقتل 28 سيدة في جرائم العنف ضد النساء. في حين تم انتهاك حق اثنين من اللاجئين، أسفر عن مقتل أحدهم. وتم مقتل طفلً في حادث بسيارة الشرطة، ولقى طفلان آخران مصرعهما بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات، فيما توفي 5 أشخاص في السجون التركية.









وجاء في التقرير أن هناك 138 شخصًا تعرضوا للتعذيب، وتعرض 233 آخرون للتعذيب وسوء المعاملة في السجون التركية. فيما أُدين 8 من الصحفيين، وتم احتجاز 6 من الصحفيين، بينما تم التحقيق مع 5 صحفيين ومحاكمتهم.













وبحسب التقرير، فبينما تم اعتقال 15 رئيس بلدية أو نائب أو قيادي في أحد الأحزاب المعارضة، خلال شهر مارس، تم أيضًا التدخل في 25 بيانًا صحفيًا.