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محافظ المنوفية: الدفع بـ ٢٠ سيارة إسعاف للمشاركة في نقل مصابي حادث قطار طوخ.. ويؤكد رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنة تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف وسيارة دفاع مدنى للمشاركة فى نقل المصابين جراء وقوع حادث إنقلاب قطار القاهرة المنصورة بمنطقة سندنهور بمحافظة القليوبية، وأكد المحافظ على رفع درجة الطوارئ والإستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين بكافة مستشفيات المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية الى أنه تم التنسيق مع جامعة المنوفية لرفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات المصابة، مشيرا الى أن كل إمكانيات المحافظة مسخرة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنقاذ حياة المواطنين.
 
كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية وتقديم الخدمات العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة، مشددا بضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات وأرصدة بنك الدم من المخزون الإستراتيجي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

هذا وقد توجه محافظ المنوفية بخالص العزاء للمتوفيين جراء هذا الحادث الأليم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، كما توجه بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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