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عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة: جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة

‏وزيرة الصحة تُطمئن ذوي المصابين.. وتؤكد لهم توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين

وزيرة الصحة توجه بنقل 3 مصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها للتأمين الصحي.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين، وأكدت لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.

ولفت إلى أن الوزيرة أكدت أن جميع المصابين بالمستشفى يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ
عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

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