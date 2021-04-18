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تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1" وتضم استوديو تحليليا، وأيضاً قناة "أون تايم سبورتس 2" بدون استوديو تحليلي.

ومن المقرر أن يقوم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1"، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة أيمن الكاشف.

في حين يقوم حاتم بطيشة بالتعليق على المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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