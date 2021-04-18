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تعرف على القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
الأحد 18/أبريل/2021 - 05:27 م
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1" وتضم استوديو تحليليا، وأيضاً قناة "أون تايم سبورتس 2" بدون استوديو تحليلي.
ومن المقرر أن يقوم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة "أون تايم سبورتس 1"، ويتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة أيمن الكاشف.
في حين يقوم حاتم بطيشة بالتعليق على المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عبر الصوتية الأولى، والمعلق مؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
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