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خاص..محمد يونس يكشف تفاصيل مشاركته في "اللي مالوش كبير"

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد يونس، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال "يونس" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سيجسد دور زوج شقيقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي يشعر ببعض الإعجاب لشقيقة زوجته وهي ياسمين عبد العزيز.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

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