بوجبا يحدد شرطه من أجل البقاء في مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم مستقبله مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة ستار البريطانية بأن بول بوجبا حدد شرطه من أجل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل التوقيع على صفقة جديدة مع مانشستر يونايتد.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال بول بوجبا أبلغ كلا من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي بمتطلبات النجم الفرنسي إذا كانوا يرغبون في التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.