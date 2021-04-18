Advertisements

حسين زين يلتقي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمكتبه، الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية.

وفى بداية اللقاء، وجه حسين زين له التهنئة، بفوزه بمنصب المدير العام للاتحاد بأغلبية الأصوات باجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول الاسلامية، الذي عُقد بمدينة جدة بالسعودية، وتمنى له التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الاتحاد خلال فترة رئاسته.

وقال حسين زين، إنه يتطلع  لتحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد، بما يحقق مصلحه الجانبان.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، لتفعيل دور الإذاعات، لنشر القيم السمحة الأصيلة للدين الإسلامي وإعلاء أهداف الاتحاد، بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء.

 كما ناقش الجانبان، عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء، التي تُسهم بقوة في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي حسين زين الفجر اتحاد إذاعات الدول الإسلامية

أخبار تهمك

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 19 ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بث مباشر من موقع حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ ساعة و نصف

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر تشكيل المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية

'الوطنية للإعلام' تشارك باجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العرب

رئيس 'الوطنية للإعلام' يستقبل وفدًا من اتحاد إذاعات الدول الإسلامية

مصر تستضيف الاجتماع الخامس لمسؤولي إذاعات القرآن الكريم التابع لاتحاد الإذاعات الإسلامية

حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

حسين زين يشارك باجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بالسودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

03:11 م

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر