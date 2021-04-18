نجم الزمالك السابق: نهائي إفريقيا كان يوم أسود.. ومش متفائل بسبب التحكيم

قال طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن الجيل الحالي من نجوم الاهلى والزمالك لايعرفون قيمة مباراة القمة لانها تقام بدون حضور جماهيرى.





وتابع طارق السيد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"مش متفائل بالقمة اليوم لوجود حكم مصري ، موافق على الوقوف بجانب التحكيم المصرى ولكن ليس في لقاء القمة ، هيبقى فيه قيل وقال كتير انهارده".

وعن موسيمانى قال طارق السيد :" دائم التغيير في تشكيل الاهلى بإستثناء الدفاع والروتيشن الكتير غلط في الفرقة ".





ويضيف طارق السيد :"نتيجة مباراة الاهلى والزمالك الليلة ستحدد مصير بطولة الدوري هذا الموسم ، الجيل الحالي لايعرف أهمية القمة عشان بيلعبوا من غير جمهور ، مباراة صامتة ، احنا كنا نلعب في حضور 100 ألف مشجع".

وتابع نجم الزمالك الأسبق :"لعبت 18 مباراة أمام الاهلى حقق الفوز في 7 لقاءات وخسرت مثلهم وتعادلت في أربعة مباريات ، وكنت متعود أول لما انزل الملعب اروح ناحية جمهور الاهلى عشان اتعود على الملعب".

وعن لقاء نهائي القرن الشهير علق طارق السيد ضاحكاً :" يوم القاضية ممكن كان يوم أسود".