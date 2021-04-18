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بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار
الأحد 18/أبريل/2021 - 06:30 م
علي خلاف
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يفكر مسؤولو بيراميدز في التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار إلى طلائع الجيش، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي
كشف مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، أن نادي بيراميدز تقدم بعرض مغري إلى الغزال لضمه صفوف الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.
وظهر عمرو جمال بمستوى جيد مع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش بمستوى جيد في بطولة الدوري المصري، تحت قيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري.
وأوضح المصدر أن النادي السماوي تواصل مع عمرو جمال لجس نبضه حول اللعب لفريق بيراميدز بداية من الوسم الجديد بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة أروا بارينا.
وتابع المصدر أن عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش حتى الآن لم يحدد وجهته المقبلة، وينتظر أولا تحديد مصيره مع الأهلي.
وأتم المصدر موضحا أن بيراميدز عندما تواصل مع عمرو جمال عرض عليه ضعف راتبه من أجل اللعب للسماوي وشراؤه نهائيا من المارد الأحمر بعد انتهاء مدة إعارته لنادي طلائع الجيش.
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