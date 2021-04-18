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بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفكر مسؤولو بيراميدز في التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار إلى طلائع الجيش، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي 

كشف مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، أن نادي بيراميدز تقدم بعرض مغري إلى الغزال لضمه صفوف الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.

وظهر عمرو جمال بمستوى جيد مع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش بمستوى جيد في بطولة الدوري المصري، تحت قيادة عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري.

وأوضح المصدر أن النادي السماوي تواصل مع عمرو جمال لجس نبضه حول اللعب لفريق بيراميدز بداية من الوسم الجديد بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة أروا بارينا.

وتابع المصدر أن عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش حتى الآن لم يحدد وجهته المقبلة، وينتظر أولا تحديد مصيره مع الأهلي.

وأتم المصدر موضحا أن بيراميدز عندما تواصل مع عمرو جمال عرض عليه ضعف راتبه من أجل اللعب للسماوي وشراؤه نهائيا من المارد الأحمر بعد انتهاء مدة إعارته لنادي طلائع الجيش.

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بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي المعار

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