مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

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مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي
الأحد 18/أبريل/2021 - 06:00 م
غدير أحمد
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تأهلت فرق مانشستر يونايتد وروما وفياريال وأرسنال، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد إقصاء غرناطة وأياكس أمستردام الهولندي ودينامو زغرب وسلافيا براج على الترتيب.
ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره روما، يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.
ويلتقي أيضًا نادي أرسنال أمام نظيره فياريال، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب السيراميك، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تنطلق تلك المواجهتين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
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