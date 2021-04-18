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مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تأهلت فرق مانشستر يونايتد وروما وفياريال وأرسنال، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد إقصاء غرناطة وأياكس أمستردام الهولندي ودينامو زغرب وسلافيا براج على الترتيب.


ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره روما، يوم الخميس المقبل، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.


ويلتقي أيضًا نادي أرسنال أمام نظيره فياريال، يوم الخميس المقبل، على أرضية ملعب السيراميك، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.


ومن المقرر أن تنطلق تلك المواجهتين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي

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