نجم مانشستر سيتي مطلوب في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة Daily Star Sunday البريطانية إلى أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإنجليزي رحيم سترلينج في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي علماً بأن عقده الحالي مع السيتزنز ينتهي في صيف 2023.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد جدد إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاماً.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن سترلينج كافح في الأسابيع الماضية من أجل الدخول في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي، حيث تراجع دور النجم الإنجليزي مع الفريق بشكل ملحوظ.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن سترلينج انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2015 قادماً من ليفربول وخاض مع مانشستر سيتي حتى الآن 285 مباراة وسجل 113 هدف وصنع 86 هدف آخرين.