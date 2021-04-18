احتجاجات لنساء تركيا ردًا على انسحاب نظام أردوغان من اتفاقية اسطنبول

تواصل النساء التركيات احتجاجاتهن الرافضة لانسحاب نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من الاتفاقية الأوروبية؛ المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة.









واحتجت، مجموعة من النساء في إطار حملة تنادي بإعادة تطبيق الاتفاقية، حيث علقن لافتات بعدد من المناطق في مدينة إسطنبول يطالبن فيها بذلك، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.









وبحسب الموقع، كتبت على اللافتات عبارات مناهضة للانسحاب من الاتفاقية، ومطالبة بالعودة إليها، وذلك من قبيل "اتفاقية إسطنبول لنا، ولن نتراجع عنها".









والنسوة علقن اللافتات في تحدٍ لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، في عدد من الأحياء والأماكن بمدينة إسطنبول مثل جسر غلاطة، وبرج غلاطة الشهيرين.



