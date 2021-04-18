زعيم المعارضة التركية ينتقد أردوغان وحظره للعملات المشفرة: تصرف غير عقلاني

في أول رد فعل على قرار البنك المركزي التركي بحظر استخدام العملات الرقمية والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو القرار.









وقال خلال تغريدة في تويتر، "لم يتخلصوا من هذه العقلية، بالتأكيد سيقومون بأعمال غير عقلانية في منتصف الليل، يتوجب الحديث قبل اتخاذ مثل هذه القرارات مع جميع الشركاء، أيتها الحكومة من استشرتِ بقرار العملات الرقمية، سنتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في هذه القضية".









كما أدى ضعف الليرة التركية وضغوط التضخم إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة.



