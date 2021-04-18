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أرسنال ييخطف تعادل مثُير أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
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سقط نادي أرسنال في فخ التعادل أمام فولهام  بعد التعادل 1 / 1  في الوقت بدل الضائع من مباراته اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي .

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي؛ ولكنه فقد نقطتين في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

وأفلت أرسنال من الهزيمة في الوقت القاتل لكنه تلقى صدمة جديدة أضعفت آماله في المشاركة أوروبيا بالموسم المقبل؛ حيث رفع رصيده عند 46 نقطة فقط في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل جوش مايا هدف التقدم لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وأحرز إدوارد نيكيتاه هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتاج الحكم إلى مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب هدف التعادل لأرسنال.

والنقطة هي الأولى لفولهام في المسابقة بعد أربع هزائم متتالية، كما أنها الأولى للفريق منذ أن حقق الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة في عقر داره 1 / صفر في السابع من مارس الماضي.

وكان فولهام في طريقه لتحقيق انتصاره الرابع خارج ملعبه في المسابقة ولكنه فقد الفوز في الوقت القاتل.

وكان الفريق حقق من قبل انتصارين على مضيفيه ليستر سيتي وإيفرتون إضافة للفوز على ليفربول في عقر داره فيما جاء الانتصاران الآخران على ملعبه في مواجهة ويست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.

وقدم أرسنال بداية قوية في المباراة، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور الدقيقة الأولى من المباراة اثر هجمة سريعة وتمريرة سحرية من ألكسندر لاكازيت وصلت إلى جابرييل مارتينيلي خلف دفاع فولهام ولكن تسديدة مارتينيلي انتهت بجوار القائم الأيسر.

وواصل أرسنال سيطرته على مجريات اللعب وضغطه الهجومي، ولكن الحظ عانده في الدقيقة السابعة حيث تصدى حارس فولهام لفرصة خطيرة.

وبمرور الوقت ، دخل فولهام في أجواء المباراة وتبادل مع مضيفه الهجمات وشكل كل منهما بعض الخطورة وإن ظلت الأفضلية لأرسنال.

وأحرز أرسنال هدفا في الدقيقة 40 بضربة رأس من داني سيبايوس، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب وجود تسلل على اللاعب بوكايو ساكا قبل الهدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الشوط الثاني، وتصدى القائم لتسديدة من ساكا بعد مجهود فردي رائع للاعب في الناحية اليمنى.

ودفع أرسنال ثمن الفرص الضائعة غاليا حيث احتسب الحكم ضربة جزاء لفولهام سجل منها جوش مايا هدف التقدم في الدقيقة 59 .

وطالب ماريو ليمينا لاعب فولهام بضربة جزاء في الدقيقة 56 اثر التحام من جابرييل ماجاليس داخل منطقة الجزاء ، واحتسب الحكم ضربة الجزاء بعد مراجعة نظام (فار).

وسدد مايا هدف التقدم من ضربة الجزاء بتسديدة قوية في سقف المرمى.

وعاند الحظ أرسنال مجددا في الدقيقة 67 اثر ضربة رأس من هيكتور بيليرين مرت منها الكرة بجوار القائم مباشرة.

كما عاند الحظ الفريق مجددا في الدقيقة 71 اثر تمريرة عرضية لعبها مارتينيلي من الناحية اليمنى وقابلها البديل نيكولاس بيبي بضربة رأس قبل أن يبعد الدفاع الكرة من على خط المرمى.

وواصل أرسنال محاولاته الهجومية فيما تبقى من المباراة ولكن محاولاته باءت بالفشل في مواجهة البسالة الدفاعية للاعبي فولهام وتألق حارس المرمى.

وفيما استعد فولهام للخروج فائزا بنقاط المباراة الثلاثة، تلقت شباك الفريق هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حيث أثمر الضغط المكثف لأرسنال فرصة خطيرة وتسديدة من داني سيبايوس تصدى لها الحارس وتهيئأت أمام نيكيتاه الذي سددها في المرمى ليكون هدف التعادل.

ولم يحتسب الحكم الهدف إلا بعد مراجعة نظام (فار) للتأكد من عدم وجود أي تسلل.

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