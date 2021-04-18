عاجل.. السيسي يكلف رئيس الحكومة بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 97 مصابا حتى الآن في حادث قطار طوخ بالقليوبية تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات بنها التعليمي وبنها الجامعي ومستشفى القليوبية التخصصي.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف من القليوبية والمحافظات المجاورة ومازالت السيارات متواجدة حتى هذه اللحظة لنقل المصابين، موضحًا أن وزيرة الصحة هالة زايد في طريقها للقليوبية للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الإصابة التي وصلت حتى الآن متوسطة.