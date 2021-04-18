وفاة عاملين في واقعة سقوط سقالة في الإسكندرية



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بسقوط سقالة بأحد العمارات بشارع النصر بسموحة، أمام جرين بلازا.



وعلى الفور توجه ضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية سقوط عاملي محارة، وتوفوا في الحال وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

شهد شارع النصر بمنطقة سموحة شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط سقالة معدنية بأثنين من العمال، مما أدى إلى مصرعهما.