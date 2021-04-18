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أتالانتا يفوز على يوفنتوس بهدف قاتل في الدوري الإيطالي

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
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حقق نادي أتالانتا الفوز على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 1 / صفر اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، تغلب لاتسيو على بينفينتو 5 / 3 وبولونيا على سبيزيا 4 / 1 .

وكادت المباراة بين أتالانتا ويوفنتوس أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن اللاعب البديل روسلان مالينوفسكي حسم المباراة لصالح أتلانتا في الدقيقة 87 عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع أليكس ساندرو لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 64 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي تراجع إلى المركز الرابع.

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