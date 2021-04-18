سلطان الجابر: تحديث قانون تنظيم الصناعة بالإمارات لتشجيع رواد الأعمال المحليين وجذب الاستثمارات

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن الوزارة ستعمل على تحديث قانون تنظيم شؤون الصناعة لتشجيع رواد الأعمال المحليين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير تسهيلات تمويلية بتكلفة تنافسية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وأشار الجابر إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات بحاجة إلى متطلبات جديدة ضرورية لمواكبة التوجهات المستقبلية استجابة للتحولات التي يشهدها العالم لمرحلة ما بعد "كورونا"، مبيناً أن الجائحة أدت إلى حدوث تغيير في أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً للابتكار والإبداع في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويتم بناء الشراكات الدولية مع مختبرات الصناعة والتكنولوجيا العالمية، ومراكز البحث والتطوير في الشركات العالمية والجامعات، مع التركيز على الاستفادة من القدرات المحلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار.