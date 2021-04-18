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تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على غيابات الأحمر في القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف مصطفى يونس نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه لايعترف بوجود غيابات في صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك,

 

وقال مصطفى يونس في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"سبب نجوميتى مباراة الأهلى والزمالك حينما خضت أول مباراة في سن 17 عاماً، وتركت بصمة جيدة لدي جمهور الاهلى ، وفوزنا على الزمالك 7/1 سجل الخطيب ثلاثة أهداف منها ووقتها فريق الزمالك الذى خاض المباراة مشوه".

 

 

وأضاف مصطفى يونس :"لا اعترف بغيابات في فريق الأهلى ، كل لاعب مقيد في قائمة الأهلى لازم يؤدى بشكل جيد ، كسبنا الزمالك بالناشئين قبل كده".

 

وتابع نجم الأهلى الأسبق:"شاركت في مباراة قمة في بداياتى وكنت مكلف برقابة حمادة إمام وسجلت هدف حرم الزمالك من التتويج بالدوري وفاز بيه غزل المحلة".

 

ويضيف مصطفى يونس :"الزمالك حالياً فريق أعلى فردياً ولكن الاهلى أفضل جماعياً بدليل تتويجه بالثلاثية التاريخية ، ولكن عندنا مشكلة في موسيمانى مش عارف إمكانيات لاعبيه ، وبينزل خايف في المباريات الكبيرة وهذا ينعكس على اللاعبين".

 

وأكمل مصطفى يونس :"الفرق بين لاعبو الاهلى والزمالك أن الاهلى بيلعب على بطولة ،بينما يلعب لاعبو الزمالك بحثاً عن الفوز على الاهلى وبيدور على مرتباتهم وتفكيرهم في أمور أخرى ودايما بيمنحوا الاهلى هدايا".

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