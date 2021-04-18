الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق مطعم بالإسكندرية



تلقي اللواء محمود أبوعميرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر باندلاع حريق هائل في مطعم وكافية بمنطقة كيلوبترا على كورنيش البحر، وتسبب الحادث في ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة سيدي جابر، والمرور.

وتتواجد ٤ سيارات إطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار، كما تواجدت ٤ سيارات الإسعاف بالمنطقة، وتقوم إدارة المرور بتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث. تلقي اللواء محمود أبوعميرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر باندلاع حريق هائل في مطعم وكافية بمنطقة كيلوبترا على كورنيش البحر، وتسبب الحادث في ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

تحاول قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في هذه الأثناء، السيطرة على حريق إندلع في مطعم وكافيه بمنطقة كليوباترا بكورنيش المحافظة، وذلك قبل إمتداده في العقارات المجاورة.