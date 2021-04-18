Advertisements

الدفع بـ 4 سيارات للسيطرة على حريق مطعم بالإسكندرية

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تحاول قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في هذه الأثناء، السيطرة على حريق إندلع في مطعم وكافيه بمنطقة كليوباترا بكورنيش المحافظة، وذلك قبل إمتداده في العقارات المجاورة.

تلقي اللواء محمود أبوعميرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدي جابر باندلاع حريق هائل في مطعم وكافية بمنطقة كيلوبترا على كورنيش البحر، وتسبب الحادث في ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة سيدي جابر، والمرور.

وتتواجد ٤ سيارات إطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي العقار، كما تواجدت ٤ سيارات الإسعاف بالمنطقة، وتقوم إدارة المرور بتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث.

أخبار تهمك

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير عودة أزارو للأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

سر غضب ميسي بعد التتويج بكأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ يوم

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 19 ساعة

حمدو الهوني يفجر مفاجأة مدوية تعليقًا على مفاوضات الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريح قوي لوزير النقل عن نوم شاب أسفل القطار.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

منذ أقل من نصف ساعة

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ

منذ أقل من ساعة

خاص - الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد حادث قطار الصائمين.. وزير النقل: لن أهرب من المسؤولية

منذ أقل من ساعتين

"التأمينات" تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:04 م

رسميا.. السكة الحديد تعلن أسباب حادث قطار الصائمين بالقليوبية

خاص.. مصدر بـ"الصحة" يكشف عن عدد وفيات حادث قطار الصائمين بطوخ

05:56 م

الصور الأولى لموقع حادث قطار طوخ

03:11 م

"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطار الصائمين بطوخ

04:26 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر