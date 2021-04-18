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عاجل.. رئيس الحكومة: تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين في حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين في حادث قطار طوخ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكلف رئيس الوزراء وزيري التعليم العالي والصحة بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي حادث قطار طوخ لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 97 مصابا حتى الآن في حادث قطار طوخ بالقليوبية تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات بنها التعليمي وبنها الجامعي ومستشفى القليوبية التخصصي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف من القليوبية والمحافظات المجاورة ومازالت السيارات متواجدة حتى هذه اللحظة لنقل المصابين، موضحًا أن وزيرة الصحة هالة زايد في طريقها للقليوبية للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الإصابة التي وصلت حتى الآن متوسطة.

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