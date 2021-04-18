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وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة تطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادث طوخ بمستشفى بنها التعليمي

وزيرة الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات في محافظة القليوبية

وزيرة الصحة: توافر 21 ألفًا و817 كيس دم و99 ألف و704 أكياس بلازما بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطواريء والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف أن الوزيرة راجعت الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة والتي تم إجراؤها للمصابين فور دخولهم المستشفى، مشيرة إلى أن معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بسيطة ومتوسطة حيث تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وتابع أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين، موجهة في هذا الصدد بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم بالمستشفيات.

وأكد أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون كاف منها، مشيرًا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمختلف التخصصات الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة
وزيرة الصحة توجه بوضع الحالات البسيطة من مصابي حادث قطار طوخ تحت الملاحظة

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