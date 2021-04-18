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حزب المصريين ينعي شهداء حادث قطار "القاهرة - المنصورة"

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ، محافظة القليوبية، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتوجه "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأحد، ​بخالص العزاء والمواساة لأهالى وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.

وقال: "رحم لله ضحايا قطار "القاهرة - المنصورة" بمدينة طوخ وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنعم على المصابين بالشّفاء العاجل".

وطالب رئيس حزب "المصريين" بضرورة سرعة إعلان مجريات التحقيقات ومستجدات الأمر للرأي العام للوقوف علي مسببات الحادث الأليم، ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد فى مثل هذه الأمور، والتصدى لكل عمل مخرب يؤدى بحياة المواطنين، وأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى مثل هذه الحوادث الأليمة.

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