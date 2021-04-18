لجنة لبحث الأسباب وصرف التعويضات.. توجيهات السيسي للحكومة بشأن حادث قطار طوخ

حادث مأساوي، ذلك الذي شهدته محافظة القليوبية، ظهر اليوم الأحد، بعد انقلاب 4 عربات من قطار القاهرة - المنصورة، عند مدخل محطة سندنهور، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.



كيف وقع الحادث؟



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، أنه في أثناء مرور قطار 949 3209 سياحي، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.



وأضاف البيان أنه جارٍ الوقوف على أسباب الحادث.



توجيهات السيسي للحكومة



وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة تداعيات حادث قطار طوخ، وإصدار توجيهاته للحكومة في هذا الشأن.



وكلّف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة، للوقوف على أسباب الحادث، على أن يتم موافاة الرئيس بتقرير مفصل في هذا الشأن.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف وزيري التعليم العالي، والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث.



حصيلة الحادث



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن حصيلة حادث قطار طوخ وقالت الوزارة، في بيان، إن 97 مواطنا أصيبوا في الحادث.



ودفعت الوزارة بـ58 سيارة إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



كما رفعت الوزارة درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية، في الوقت الذي توجهت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث في المستشفيات.



الحالة الصحية للمصابين



وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الحالة الصحية لمصابي الحادث بمستشفى بنها للتأمين الصحي.



وحرصت الوزيرة على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين، وأكدت لهم توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين.



وكشفت الوزيرة عن الحالة الصحية لمصابي حادث قطار طوخ، فقالت إن معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



ووجهت وزيرة الصحة والسكان بنقل 3 مصابين يحتاجون إلى تدخلات جراحية دقيقة إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما أكدت توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.