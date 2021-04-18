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وزير التعليم العالي: توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث قطار طوخ

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أنه تم توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين في حادث قطار طوخ حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين في الحادث، حيث كلف رئيس الوزراء وزيري التعليم العالي والصحة بتفقد المستشفيات التي تم نقل المصابين بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك 97 مصابا حتى الآن في حادث قطار طوخ بالقليوبية تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفيات بنها التعليمي وبنها الجامعي ومستشفى القليوبية التخصصي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف من القليوبية والمحافظات المجاورة ومازالت السيارات متواجدة حتى هذه اللحظة لنقل المصابين، موضحًا أن وزيرة الصحة هالة زايد في طريقها للقليوبية للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الإصابة التي وصلت حتى الآن متوسطة.

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