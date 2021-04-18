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وزيرة الصحة تؤكد توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات القليوبية

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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حرصت الدكتورة هالة زايد، على التحدث مع المصابين بمستشفى بنها التعليمي للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين، موجهة في هذا الصدد بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم بالمستشفيات.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطواريء والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي.


كما وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

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