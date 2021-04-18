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وزيرة الصحة: جميع مصابي قطار طوخ يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قامت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، بالاطمئنان على الحالية الصحية لمصابي حادث قطار طوخ في مستشفى بنها التعليمي، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وقالت "زايد" في تصريحات خاصة لفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد إن هناك توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات في محافظة الدقهلية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى توافر 21 ألفا و817 كيس دم و99 ألف و704 أكياس بلازما بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.


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