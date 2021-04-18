الصحة: توافر 21 ألفًا و817 كيس دم و99 ألفا و704 أكياس بلازما بمستشفيات الجمهورية

راجعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مخزون الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بمستشفى بنها التعليمي للتأكد من توافر مخزون كاف منها، مؤكده توافر أكثر من 200 كيس دم، و2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.



وأضاف المتحدث الاعلامي، أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمختلف التخصصات الطبية.



كما حرصت الدكتورة هالة زايد، على التحدث مع المصابين بمستشفى بنها التعليمي للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين، موجهة في هذا الصدد بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم بالمستشفيات.



جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي.



يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

