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نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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على مدار 5 أيام متواصلة، أقام طلاب بكالوريوس فنون تطبيقية، قسم منتجات معدنية وحلي بجامعة بنها، معرضًا فنيًا ضم منتجات الهاند ميد مثل وحدات الإضاءة - مكملات للملابس -  حلي ومجوهرات - تقنيات سباكة - استنساخ من المتاحف.

المعرض ضم أعمال طلاب من قسم المنتجات المعدنية والحلي، وتم افتتاحه الاثنين الماضى، بحضور عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام، وامتد حتي أمس السبت.

 وقالت هاجر محمد عبد الشافي بكالوريوس فنون تطبيقية بقسم منتجات معدنية وحلي جامعة بنها، إن المعرض شارك فيه طلاب الفرقة الرابعة والثانية بالأخص بعدد من المنتجات المصنوعة يدويًا، وأقيم تحت رعاية القائم بعمل رئيس الجامعة السيد الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي، والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع السيد الأستاذ الدكتور جمال سوسه، وعميد الكلية السيد الأستاذ الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي، ورئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي السيد الأستاذ الدكتور السيد أنور الملقي.

نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)
نجاح كبير لمعرض منتجات معدنية وحلي لطلاب بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة بنها (صور)

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