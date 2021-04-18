عاجل.. رئيس الوزراء يكلف بسرعة صرف تعويضات متضرري حادث قطار طوخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من حادث قطار طوخ، والذي وقع في مدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم الأحد.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف «مدبولي»، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.



وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنه تم تكليف وزيرى التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التي تم نقل مصابي الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين.