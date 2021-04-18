مفاجأة حول ضحية حلقة اليوم من "رامز عقله طار"

تحل الفنانة دينا الشربيني ضحية الحلقة السادسة من برنامج "رامز عقله طار".



ويعرض برنامج "رامز عقله طار" على قناة " mbc مصر" في تمام الساعة ال6 والنصف مساء.



وينتظر الجمهور برنامج رامز جلال الذي يقدمه في كل عام من خلال السباق الرمضاني ويحقق نجاحا كبيرا.



واستضاف رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار" في الحلقات السابقة عدد من نجوم الفن والرياضة وأبرزهم أحمد سعد وقفشة وويزو وحمو بيكا والراقصة لورديانا.