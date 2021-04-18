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فيصل الصباح: تعليمات سامية بدعم وتمكين شباب الكويت في المرحلة المقبلة

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الشيخ فيصل الحمود الصباح، المستشار بالديوان الأميري الكويتي، حرص القيادة السامية المتمثلة بسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، على دعم الشباب وتمكينهم للمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية للبلاد، موضحا أنه سيتم استكمال هذه المسيرة بالتركيز على الشباب بشكل أكبر خلاى المرحلة المقبلة، لتوفير سبل الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم لتنمية البلاد.

 

وأشاد الحمود بمشروع "كفو" الذي يسعى لتمكين الشباب واستغلال طاقاتهم، وأعرب عن فخره واعتزازه بوجود جهة مثل "كفو" حاضنة للشباب وتسهم إسهاما فعالا في توفير رأس مال بشري إبداعي يعزز من مكانة دولة الكويت في رؤية 2035، عبر إنشاء شبكات للتواصل وتسليط الضوء على الكفاءات، موضحا أن هذه الرؤية لا يمكن العبور إليها إلا من خلال الطاقات الشبابية عالية الإدراك والمعرفة ولديها قدرة على التعاون المثمر فيما بينها.

 

وأضاف المستشار بالديوان الأميري الكويتي، أن مشروع ومنصة "كفو" تحتوي على العديد من الكفاءات المنجزة، التي تساعد في تلبية طموحاتنا المستقبلية التي من شأنها رفعة الفرد والمجتمع الكويتي. مشيرا إلى أن نهوض الوطن لا يأتي إلا بهمة شبابه، مؤكدا أن الكويت جبلت على الصعاب والتحديات عبر الأزمان وتعاقب السنين، وبمرور كل المحن، لكنها تخطت كل ذلك من خلال تظافر جهود طاقاتها الشبابية.

 

جاء ذلك خلال لقاءه مديرة مشروع "كفو" التابع للديوان الأميري، الدكتورة فاطمة الموسوي وفريق عمل المشروع، حيث قدمت الموسوي خلال اللقاء تقرير عن إنجازات المشروع، مع مناقشة دور الشباب وأهمية إشراكهم في عجلة التنمية.

 

واكدت الموسوي، أهمية إنشاء حساب للأفراد في الموقع الإليكتروني ل "كفو" وعرض السيرة الذاتية الخاصة بهم، موضحة أنه تم اختيار 100 شخصية لهذا العام لتمثيل مجتمعات مشروع "كفو" العشرة.

 

وأضافت الموسوي، أنه قد تم إعداد جدول كامل لهذه السنة، يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة، وإن المشروع يعمل دائما على مواكبة التطورات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مشيرة إلى أن المشروع يطمح للتعاون خلال الفترة المقبلة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وقطاع النفع العام لتوسعة دائرة المعارف، وإشراك أكبر شريحة ممكنة من الشباب.

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