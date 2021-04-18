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البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم الأحد الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية والأستاذ الدكتور محمود عمر سليم عميد معهد الحضارة بجامعة الزقازيق.

تأتي هذه الزيارة بغية الترتيب لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر ووصولها منطقة تل بسطة إحدى محطات مسار رحلة العائلة.
 
ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام خلال العام الجاري في الفترة من ٣١ مايو إلى ٢ يونيو، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية.

حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عادل فخري وكيل المعهد والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

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