أحمد موسى ينفعل على الهواء: السكك الحديد 40 سنة خرابة.. ويتم انفاق المليارات لإصلاح المنظومة

علق الإعلامي أحمد موسى على حادث قطار طوخ الذي أسفر عن إصابة 97 راكبا حتى الأن.



وقال موسى خلال برنامج «على مسوؤليتي» على قناة صدى البلد «وزيرة الصحة أعلنت إصابة 97 ولم تعلن أي جهة وفيات رغم تداول فيديوهات تظهر وقوع ضحايا»، معلقا «لم تمضي أيام على كارثة سوهاج حتى نجد كارثة أخرى».



وعرض موسى فيديو يظهر وقوع ضحايا قائلا «فيه ضحايا للحادث وفقا للفيديوهات»، مضيفا «مرفق السكك الحديدية خرابة منذ 40 عاما، والدولة تنفق أكثر من 200 مليار جنيه لإصلاحه».



